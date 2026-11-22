El defensor de la Universidad de Chile, Marcelo Morales dejó este gran elogio a Eduardo Vargas en la U.

Universidad de Chile consiguió un valioso triunfo dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ vencieron a domicilio por 1-0 a O’Higgins de Rancagua y se mantienen firmes en su lucha por el Chile 2.

Después de lo que fue este duelo, el defensor Marcelo Morales conversó con los medios de comunicación en la zona mixta y desglosó lo que fue este partido, en la que reconoció que al equipo le costó sacar la tarea adelante con un jugador menos.

“Cuando pasó el tema de la expulsión se nos puso un poco cuesta arriba. Lo pudimos sacar adelante, hicimos el gol y después lo defendimos todo el equipo”, partió señalando Morales.

Agregando, el ‘Shelo’ sabe que la lucha por el Chile 2 está de alto impacto con la Universidad Católica, pero tiene más que claro que todo depende de la U para poder asegurar dicha plaza.

Vargas recibe los elogios de Morales | Foto: Photosport

“Sabemos que quedan dos partidos, podemos abrochar un poquito más el Chile 2 . Tenemos ese objetivo y la Copa Chile, así que vamos a ir por todo lo que nos queda”, remarcó.

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Concluyendo, Morales tuvo palabras de elogios para la gran figura del triunfo azul, el delantero Eduardo Vargas, a quien lo destacó por su tremenda entrega que hace por el equipo y que gracias a su gran nivel, ha ayudado al equipo a sumar positivos resultados.

“Gracias a Dios y al Edu, que anda un poquito iluminado y clavó el 1-0. Se saca la cresta y lo está demostrando en la cancha, que es un animal”, cerró.