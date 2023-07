Frente a la ausencia de refuerzos en Universidad de Chile, toma fuerza la permanencia en el plantel azul del volante Jeisson Vargas, el que salió a préstamo a principio de temporada a Al-Rayyan.

Pese a que estaba en la lista de jugadores que debían buscar club, se reintegró a los entrenamientos bajo las órdenes de Mauricio Pellegrino y hoy es opción para ser la alternativa de Lucas Assadi.

Bolavip conversa con Miguel Ángel Gamboa el que se toma con calma esta noticia. “Remontémonos al tiempo pasado ¿fue una solución? ahí está la clave, la U apuesta a que el muchacho se recupere porque fue un buen jugador, pero en la U su rendimiento es malo, no anduvo bien”, indicó.

Miguel Ángel Gamboa se refiere a la nueva oportunidad de Jeisson Vargas en la U

Igualmente el Loco cree que si pertenece a la U y se le “paga un sueldo, es más conveniente tenerlo en el plantel siempre y cuando aporte algo en los futbolístico, esta es una revancha y veremos si la aprovecha o no, hay gente que sí lo hace, y otros no no más”.

Gamboa en todo caso desea un buen futuro para Vargas. “Uno espera que si le toca jugar que lo haga bien y por ahí nuevamente florece lo que proyectaba en sus inicios”, cerró.