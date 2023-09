Miguel Ángel Gamboa le cae con todo a Mauricio Pellegrino y a los jugadores de la U: "No tienen jerarquía, este no es un gran equipo"

Deportes Copiapó logró un trascendental triunfo por 3 a 1 ante Universidad de Chile en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, encuentro válido por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

Este resultado complicó nuevamente al entrenador argentino Mauricio Pellegrino pues los azules no saben de victorias hace ocho partidos y necesitan sí o sí en la próxima fecha sumar puntos para no empezar a complicarse con el tema del descenso

Los hinchas azules comienzan a perder la paciencia con Pellegrino | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Miguel Ángel Gamboa, histórico jugador del Romántico Viajero, contestó el llamado de Bolavip Chile y criticó duramente la labor de Pellegrino y los futbolistas del plantel laico.

“No me parece el equipo que entró jugando, las alineaciones no están siendo las correctas y los jugadores hay algunos que no tienen la jerarquía. Se cometieron errores atrás que le costaron los goles, pero los buenos equipos intentan revertir esas cosas pero este no es un gran equipo”, aseveró.

Agregando que “la U empezó muy bien el Campeonato pero a medida que ha ido transcurriendo ha ido a la baja”.

“Yo no entiendo los cambios de Pellegrino. Juega Andía, después Gómez, después Andía, tiene que haber un equipo titular y cuando haces muchos cambios se transforma en algo que queda a lo que haga el jugador y no hay un esquema”, remató.

¿En qué lugar quedó ubicado la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino se quedaron en el 10° puesto de la tabla de posiciones con 31 unidades.