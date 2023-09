Universidad de Chile vive un difícil momento deportivo en el presente Campeonato Nacional y los hinchas comienzan a perder la paciencia con el director técnico argentino Mauricio Pellegrino, quien acumula ocho partidos sin saber de triunfos al mando del equipo.

Sumado a todo esto, el propio estratega azul salió a criticar a Azul Azul tras el encuentro ante Deportes Copiapó, palabras que llegaron hasta el mismísimo Michael Clark, presidente la concesionaria, quien aconsejó al ex Vélez Sarsfield.

Nicolás Peric, panelista del programa ESPN FShow, no se guardó nada a la hora de opinar sobre esta situación y le cayó con todo al ingeniero comercial.

“¿Se acuerdan que Pellegrino salió a hablar con respecto a las situaciones que hacían falta o que no estaban presentes en la U? Bueno, esto es… A lo mejor la sensación de Pellegrino no es que quiera blindarse sino que está muy expuesto él, entonces digo, ¿por qué Pellegrino tiene que salir a dar una explicación que no es de fútbol y cuál es su sensación real?”, comenzó diciendo el ex guardameta nacional.

“Si hay un técnico que hay que leerlo entre líneas es a Pellegrino porque su capacidad de comunicarse y decir las formas está muy bien, es un tipo muy preparado. ¿Qué quería decir él? Y ahora me doy cuenta de que esto era. ¿Por qué sale Clark hablando ahora después de lo que Pellegrino dijo con respecto a lo que era la institución?”, agregó.

Todo parece indicar que Pellegrino no continuará en la U | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“No sé si esta era la mejor frase para salir a respaldar a tu técnico o ya que tu técnico te expuso, no te vuelvas a exponer tu mismo porque cuando tú sales a dar una declaración y nosotros vamos haciendo correlativamente la historia de Pellegrino con sus declaraciones y el señor Clark y todo lo que implica Universidad de Chile, indudablemente falta algo, falta eso que no es palpable y que no está ahí. Me pongo la camiseta y no dejo a nuestro técnico a solas explicando cosas que no tiene que explicar. 3 días después salió a decir algo que no tenía el porqué haberlo dicho, no tiene sentido. ¿Va a echar a un técnico? ¿Pagar 4 indemnizaciones para traer al Seba Miranda? Ahora, que me quedó dando vuelta digo que tenía razón Pellegrino, tiene que salir a defender cosas que él no tiene que defender. Todo tiene sentido”, remató.

Así va la U en el Campeonato Nacional

La U marcha en el décimo lugar del Campeonato Nacional 2023 con 31 unidades, a tres de la zona de clasificación a Copa Sudamericana y a 9 de la zona de descenso.