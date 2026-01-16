Universidad de Chile continúa generando expectativas de cara a la temporada 2026, especialmente por la conformación de un plantel que, en el papel, promete ser altamente competitivo. Con varios nombres de peso y refuerzos que ilusionan a la hinchada, la U se perfila nuevamente como uno de los equipos llamados a pelear en la parte alta del campeonato, aunque aún quedan interrogantes sobre cómo funcionará el colectivo en cancha.

En materia de fichajes, los azules ya cuentan con la incorporación de Octavio Rivero como una de sus principales cartas ofensivas, delantero que llega con la misión de aportar goles y presencia en el área. Además, el club estaría muy cerca de concretar la llegada de Juan Martín Lucero, un movimiento que, de confirmarse, reforzaría aún más el ataque y elevaría las expectativas en torno al equipo dirigido por el cuerpo técnico azul.

En este contexto, el exjugador y exentrenador de la U, Víctor Hugo Castañeda, analizó el presente del plantel en diálogo con BOLAVIP y reconoció la calidad de los nombres que lo componen. “La U tiene un tremendo plantel, igual que el año pasado. Tiene un tremendo plantel, muchos nombres. Ahora hay que ver cómo funciona”, señaló, poniendo el acento en que el rendimiento colectivo será clave más allá de las individualidades.

El histórico exjugador y DT de los Azules puso en duda a Eduardo Vargas (Foto: U. de Chile)

Sin embargo, Castañeda también expresó ciertas dudas respecto a uno de los referentes ofensivos del equipo. “Yo no sé si Eduardo Vargas estará para correr la banda. O para los 90 minutos completos”, comentó, evidenciando su incertidumbre sobre el estado físico y la capacidad del delantero para sostener la exigencia durante todo un partido.

Las palabras del exvolante reflejan una inquietud que también comparten algunos hinchas: el rendimiento de Vargas será determinante en las aspiraciones del equipo, pero su aporte podría depender de cómo sea administrado su físico y de qué rol termine cumpliendo dentro del esquema táctico.

Con un plantel que combina experiencia, nombres rutilantes y refuerzos de jerarquía como Rivero y la inminente llegada de Lucero, la U tiene herramientas para ilusionarse. No obstante, tal como advirtió Castañeda, será el funcionamiento en la cancha el que finalmente determine si este equipo logra estar a la altura de las expectativas en la temporada 2026.

