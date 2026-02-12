Universidad de Chile comenzó la Liga de Primera 2026 con altas expectativas, pero estas se han ido transformando en dudas tras los resultados de las dos primeras fechas: empate ante Audax Italiano y derrota frente a Huachipato.

Una de las grandes incógnitas ha sido la escasa participación del mediocampista paraguayo Lucas Romero bajo el mando de Francisco “Paqui” Meneghini.

El volante, que llegó esta temporada desde Recoleta FC, disputó apenas 45 minutos ante Audax en el Estadio Nacional y se quedó en el banco durante todo el encuentro frente a los Acereros, lo que despertó cuestionamientos sobre su verdadero rol en el equipo.

Lucas Romero comenzó siendo titular en el certamen nacional | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Manuel de Tezanos no entiende la suplencia de Lucas Romero en la U

En este contexto, Manuel de Tezanos, comentarista de Balong Radio y TNT Sports, compartió su opinión sobre la situación del joven centrocampista de 23 años.

“Lo encuentro tan raro lo de Lucas Romero. ¿Se habrá peleado con Paqui? No sé, es raro. A mí me gustó y con Universitario fue lo mejorcito”, manifestó el reconocido comunicador.

Sobre su estilo de juego, De Tezanos agregó que “no es un jugador muy estético de movimiento pero efectivo y jugó solo 16 minutos ante Audax en su puesto antes que echaran a Felipe Salomoni. Es extraño”.

Las palabras de Tezanos reflejan la percepción de muchos hinchas azules en redes: ¿Por qué Lucas Romero ha jugado tan poco con Francisco Meneghini?

En síntesis…

Lucas Romero, mediocampista paraguayo de Universidad de Chile, ha tenido escasa continuidad en los primeros partidos de la Liga de Primera 2026, generando dudas sobre su rol en el equipo de Francisco Meneghini.