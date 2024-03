Fiel a su estilo, Arturo Vidal fue utilizando su cuenta de Instagram para reírse de la eufórica celebración de los hinchas de Universidad de Chile tras el triunfo ante Colo Colo, en el Estadio Monumental.

“El miércoles (13 de marzo, a las 20:15 horas) se viene un partido de verdad. Vamos con todo, equipo”, fue una de las tantas frases que ha lanzado el King Vidal durante el día, lo que no ha dejado para nada contento a los fanáticos del Bulla.

Recordar que la victoria del Romántico Viajero significó el fin de los 23 años sin victorias azules en el recinto de Pedrero.

HÉCTOR TITO AWAD LE RESPONDE A ARTURO VIDAL

Uno que se mostró bastante furioso con los dichos del bicampeón de América con la Roja es Héctor Tito Awad, comentarista del medio partidario La Magia Azul, quien en conversación con BOLAVIP CHILE le respondió al volante nacional.

“Hay que tomarlo de quién viene y es una manera de sacarse el pillo porque a él (Arturo Vidal) lo guardaron para el partido internacional para que jugara el Clásico o sea querían ganar el Superclásico a toda costa”, le sacó en cara Awad.

Vidal fue uno de los puntos bajos del equipo de Almirón | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

“Hace rato que vienen diciendo que no es Clásico, eso es mentira, que se vayan a la mie… y que aprendan a perder. Con excusas baratas como los viajes, Colo Colo siempre lo mismo y son malos perdedores. Los hinchas van cuando ganan no más, el “Vertedero” ese no va a cambiar nunca”, cerró.

COLO COLO BUSCA LA CLASIFICACIÓN EN COPA LIBERTADORES

Este miércoles 13 de marzo a las 9:30 de la noche, el Cacique saltará a la cancha del Estadio Monumental para asegurar la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Sportivo Trinidense de Paraguay.