Tito Awad se rinde a los pies de alcaldesa de Cerrillos por la idea de un estadio para la U: "Por fin alguien se dio cuenta, me explota el corazón de alegría"

Durante este viernes, la alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse, en diálogo con el programa Cuatro Cabeza de C13 Radio, manifestó su disposición a que Universidad de Chile tenga su futuro recinto en la comuna.

A estas palabras, reaccionó el comentarista Héctor Tito Awad, quien hace un tiempo, contó de los planes que tiene la dirigencia de Azul Azul para un recinto con la opción de construirse en la comuna de Lampa y con otras infraestructuras paralelas.

El panelista de La Magia Azul se mostró contento por la disposición de una autoridad para con la U. “Me explota el corazón de alegría, que una alcaldesa abra las puertas para la posibilidad de este estadio hermoso que quiere construir la Universidad de Chile”, expresó Awad.

A su vez, rescató que una autoridad se de cuenta del real problema y que no pasa por la construcción de los recintos deportivos. “Es un crimen no permitirle a la U construir su estadio. Hay que sacar a los malos hinchas en vez de no construir estadios, cada vez tenemos menos estadios y si aparece una alcaldesa que propone la opción de un estadio serio, con un lugar correcto y que es lo que seguramente la U quiere, es un sueño”, detalló.

Además, el periodista resaltó que siempre se llena de bromas por un tema recurrente de parte de los hinchas rivales. “Por fin hay alguien que se da cuenta de algo. A la U no la han dejado construir su estadio y a mi me agarran para el hu*v*o siempre en el Show de Goles”, expuso el comunicador.

Finalmente, dijo extrañar al recinto ñuñoíno, pero a su vez aplaude la postura de la alcaldesa Lorena Facuse. “La U se siente a sus anchas en el Estadio Nacional y que por los Juegos Panamericanos no lo ha podido tener. Pero la U debe tener su guarida y tiene que construirse, no puede ser que alcaldes políticos, delegados presidenciales se estén oponiendo. Siempre han perjudicado a la U asi es que, loas para la señora Facuse“, concluyó Awad.

La alcaldesa Facuse propuso que el terreno de Departamental con General Velásquez, es el lugar ideal para construir un estadio (Archivo)

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Tras el inicio de las clasificatorias sudamericanas y las fiestas patrias, vuelve la competencia en el certamen de primera división y Universidad de Chile tendrá que viajar al norte del país.

Los universitarios visitarán a Deportes Copiapó en el Estadio Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla el domingo 24 de septiembre a las 15 horas y que tiene cancha sintética, que ha sido un verdadero dolor de cabeza para la U este año.