Parece que siguen los abrazos en la Universidad de Chile, luego del triunfo obtenido ante Universidad Católica por tres goles a cero el pasado miércoles, en el Estadio Santa Laura y que le permitió a los azules llegar al tercer lugar en la tabla de posiciones.

Sin embargo, para este viernes, la U tenía pactado un compromiso de preparación ante Provincial Curicó Unido en dependencias del Centro Deportivo Azul, en la antesala del duelo ante Huachipato en el reinicio del Campeonato Nacional, a jugarse el 8 de julio en el CAP Acero de Talcahuano.

Pero las noticias buenas no continuaron en La Cisterna, ya que el equipo de Mauricio Pellegrino cayó por un gol a cero ante los maulinos, resultado que cortó la felicidad del triunfo ante los cruzados hace 48 horas. El gol curicano fue obra de Ian Aliaga.

En la ocasión, el técnico argentino de los universitarios probó a distintos jugadores, que no sumaron tantos minutos o que no vieron acción ante la UC, como también aquellos elementos que no han venido jugando con mayor regularidad y que buscan cautivar al entrenador, para que sean considerados durante la segunda mitad del año.

Pellegrino probó diferentes nombres en el duelo ante los maulinos (Prensa Universidad de Chile)

Leandro Fernández, Cristopher Toselli, Yonathan Andía León, Jeison Fuentealba, Emmanuel Ojeda, Daniel Navarrete y Mauricio Morales Olivares, entre otros, fueron algunos de los futbolistas que vieron acción este viernes en el CDA ante los albirrojos.