Rosario Central lo buscaba, pero las cosas no tuvieron un feliz término. Según el periodista Mariano Olsen, el jugador bogotano rechazó la oferta por 18 meses con ‘El Canalla’.

El periodista César Luis Merlo, muy activo en el mercado de pases, confirmó que los abogados intercambian papeles y hay acuerdo verbal entre Álvarez Balanta y América de Cali. Hace unas semanas, se convirtió en jugador libre tras no renovar el contrato con Brujas de Bélgica.

Duván Zapata con el Torino. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Duván Zapata, delantero formado en América de Cali y otro gran embajador del fútbol colombiano en Europa, es un regreso que la hinchada ‘Escarlata’ anhela. ‘El Toro’ fue campeón con el equipo vallecaucano en el 2008 y en 2011 comenzó su carrera en el exterior al firmar con Estudiantes de La Plata. En 2013 comenzó su aventura por el fútbol italiano y hasta hoy ha logrado romper récords. Una fotografía desde Cascajal, con un particular emoji, despertó la emoción de los hinchas de ‘La Mechita’.

