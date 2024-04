Revelan que el venezolano César Farías no continuará como DT de América de Cali

Hay cambios en el América de Cali. Debido al fracaso, tanto en Sudamérica como en Colombia, que dejan un semestre para el olvido, el equipo rojo estaría por anunciar drásticos movimientos pensando en su reestructuración para definitivamente entrar en la pelea por los títulos. Su condición de grande siempre permite que sea favorito en la Liga Colombiana.

América de Cali quedó en la décima posición con 27 puntos, lejos del octavo puesto. El ‘Escarlata’ parece moribundo por el FPC, sin un rumbo claro y navega en aguas tibias, pues a veces se deja ver fuerte, pero luego pierde los papeles, incluso en condición de local con clubes que se ven inferiores. No hay un rumbo claro y mucho menos que exista un proceso deportivo, eso de lo que tanto habla el máximo accionista, Tulio Gómez.

Y así es como América de Cali vuelve al punto inicial, pues el venezolano César Farías sería el próximo en irse, para nombrar un nuevo entrenador que definitivamente siembre un proceso que pueda dar frutos y conecte a la hinchada. Según el periodista César Augusto Londoño, el anuncio sobre el DT se dará en las próximas horas.

“Atención. César Farías no seguirá como director técnico del América. La decisión será anunciada en la tarde. Saldrán varios jugadores, entre ellos Edwin Cardona y Víctor Ibarbo”, informó César Augusto Londoño en la red social X.

Edwin Cardona está prácticamente afuera de América

Así como también lo menciona César Augusto Londoño, el volante Edwin Cardona tendría las horas contadas en América de Cali. El jugador volvió a Colombia con el objetivo de recuperar su nivel y entrar nuevamente en el radar de la Selección Colombia, pero las cosas no han salido bien. El club vallecaucano le abrió las puertas al mediocampista, lo presentó como la gran estrella y la situación en la Liga Colombiana no marca diferencia. Las metas no se han podido cumplir en este gigante del FPC.

Farías y Cardona, dos nombres relevantes, no solamente en Colombia, sino en Sudamérica, salen del América y el club comienza a mirar posibilidades para su cuerpo técnico para poder encaminar el objetivo de título.