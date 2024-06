Atlético Bucaramanga continúa celebrando el histórico título de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. Ahora, aprovechando que el club se encuentra bajo la atención de toda Colombia, el presidente Jaime Elias Quintero ha enviado un contundente mensaje a Junior de Barranquilla.

Luego de ganar su primer título en sus 75 años de historia, Atlético Bucaramanga se encuentra bajo la atención de toda Colombia. El club santandereano, bajo las órdenes de Jaime Elias Quintero y Rafael Dudamel, se convirtió en el decimosexto club que se consagra campeón en el FPC.

Ahora, desde lo más alto del fútbol local, ha salido el presidente del equipo auriverde, Jaime Elias Quintero a ajustar cuentas con uno de los clubes tradicionales del campeonato. El dirigente hizo pública la deuda de Junior de Barranquilla.

¿Por qué Junior le debe dinero a Atlético Bucaramanga?

Jaime Elías Quintero, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, sacó a la luz que Junior de Barranquilla debe lo acordado por el pase de Gonzalo Lencina. Las partes habrían acordado el pago para el pasado mes de enero, por lo que los plazos están vencidos.

“Recordarle a la gente de Junior que por ahí me deben unos dólares. De Lencina, Junior no ha honrado la palabra, el plazo era el 20 de enero y estamos a 17 de junio y no ha pagado. Creo que el contrato establece pago de intereses, pero lo importante es que cumplan y honren la palabra. Esperamos no llegar a instancias judiciales” fueron las palabras del presidente.

El presidente de Bucaramanga aclaró su intención de resolver la situación sin la intervención de las autoridades. Sin embargo, ha dejado claro que no dudará en caso de tener que que recurrir a la Justicia para que Junior cumpla con el pago del futbolista.

Vale recordar que el futbolista pertenece actualmente a Belgrano de Córdoba y milita en condición de préstamo en Deportivo Pereira. Su ciclo en Junior de Barranquilla duró solo un semestre, en el que registró solo 1 gol en 18 presencias (todas en la Liga BetPlay Dimayor 2023-II.