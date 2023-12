Juan Fernando Quintero, hoy figura de Racing de Argentina, recordó aquella charla que le dio un giro total a su vida deportiva. El volante colombiano, en sus épocas con el Independiente Medellín, enfrentó a River Plate en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2017, serie que le cambió por completo sus aspiraciones y lo llevó a lo más alto del fútbol mundial. Todo lo confesó en entrevista con el reconocido periodista Juan Pablo Varsky.

En el Grupo C de la Copa Libertadores, Independiente Medellín quedó con Emelec de Ecuador, Melgar de Perú y River Plate de Argentina. Ecuatorianos y argentinos pasaron de ronda, mientras que el DIM obtuvo el pase a la Copa Sudamericana. La serie contra el club ‘Millonario’ comenzó en el Atanasio Girardot, donde los dirigidos por Marcelo Gallardo ganaron 3-1. Juanfer Quintero hizo el gol del descuento. Alario, Driussi y Martínez Quarta sellaron la victoria del visitante.

Las cosas para Juanfer Quintero tuvieron efecto en el juego de vuelta, por la sexta fecha de la fase de grupos, en un Monumental a reventar por ser el día del ‘hincha de River’. Aquel momento sirvió para que Marcelo Gallardo y Juan Fernando extendieran un poco más el diálogo y existieran más detalles. Tras este contacto, el volante tuvo que esperar un año más para firmar definitivamente con el gigante de Sudamérica.

En enero 2018, Juan Fernando Quintero firmó con River Plate, sin saber que en noviembre de ese mismo año se iba a llenar de gloria en una final histórica de Copa Libertadores, que se jugó en Madrid (España), y que con un gol de su autoría, definió la gloria continental para este gigante club, además de sentenciar por completo a Boca Juniors, su eterno rival.

“Es extraño porque uno hay veces conecta muchas cosas. A mí me tocó un entrenador que me ayudó mucho, Luis Zubeldía. Me ayudó, me exigió, y hoy vivo muy agradecido con él porque fue el desayuno para el almuerzo que se venía. Tuvimos la oportunidad de jugar contra River Plate (Libertadores 2017), tuvimos un diálogo (con Gallardo), el día del hincha de River. Antes de empezar el juego yo me acerco a Marcelo, nos saludamos, nos dijimos unas palabras de admiracion y todo fluyó natural. Ahí empezó todo”, dijo Juan Fernando Quintero.

“Al mes ya me estaban llamando para ver si podía ir, pero tenía una situación con Porto, había otros intereses, no se pudo dar. Pero en enero de 2018 las cosas se dieron, él me escribe, me dice que me quiere tener, las cosas se hicieron fáciles y fue un momento muy bonito en mi carrera. Tengo el mensaje guardado. Fue el 13 de enero de 2018 cuando él me escribe, yo tengo el pantallazo”, agregó Juanfer en el diálogo con Varsky.