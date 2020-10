Extalentos de Televisa Deportes narran la Liga de Balompié Mexicano pero no les han pagado

Al fin pudo llevarse a cabo la primera jornada de la Liga de Balompié Mexicano y esta dejó de inmediato varias sorpresas, una de las más gratas fue volver a escuchar las reconocidas voces de quienes algún día narraron en la Liga MX, desde la señal de Televisa Deportes.

Y es que el naciente torneo del futbol mexicano no solo rescató a equipos y futbolistas que no encontraron un lugar en la Primera División o la Liga de Expansión MX, sino también a narradores de la televisora de Chapultepec que perdieron su trabajo en los últimos recortes de la empresa.

Tal es el caso de algunas voces como las de Raúl Sarmiento, César Martínez, Daniel Rentería, Eduardo Camarena y analistas como Cesilio de los Santos, quienes hasta hace poco formaron parte del equipo de Televisa Deportes, y este fin de semana debutaron en las transmisiones de la Liga de Balompié Mexicano.

A través de sus redes sociales, los propios comentaristas y relatores anunciaron su debut en el nuevo torneo, así como en la cuenta de WCN Televisión, el canal digital que transmite los encuentros y que se encargó de presumir a las reconocidas voces que estarán a cargo de los micrófonos.

No obstante, no todo fue color de rosa para los exnarradores de Televisa, ya que, si bien encontraron un nuevo empleo, de acuerdo con información del Francotirador en su columna del diario Récord, aún no han recibido el pago por su trabajo, debido a problemas financieros que se han dado en general en la Liga de Balompié Mexicano.

¡Gol de media cancha! Con alto grado de dificultad. Gracias a @apaseosanchez por compartirlo, en la transmisión de WCN. https://t.co/l0H7PPJiOB — Eduardo Camarena (@ecamarena1) October 19, 2020

"Mis amigos extelevisos ya le entraron a la narrada en redes sociales de este campeonato, como Raúl Sarmiento, César Martínez y hasta el buen Cesilio de los Santos. Pues me cuentan que no les han pagado a estos colegas, y que ya les prometieron que esta semana se los mandan, ¡en efectivo! Pues traen problemas para hacer transferencias por aquello de que no les están saliendo las cuentas", aseguró el anónimo escritor.

En este sentido, también reportó que casi la mitad de los equipos que participan en el torneo tiene adeudos con sus jugadores: "Ya empezaron las deudas con los jugadores. Primero les dicen que pagan a mes vencido. Luego que a 40 días, y luego que a dos meses. Y así los traen. La bronca es que no existe un organismo en esta Liga que pueda proteger al jugador", sentenció.

