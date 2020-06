Aarón Padilla: "Yo tenía ofertas del Santos Laguna y Cruz Azul, pero me mandaron al Necaxa"

Son muchos los futbolistas de renombre y calidad que pasaron por el América y que dejaron huella. Un buen delantero de la primera década de este siglo es Aarón Padilla, quien dialogó con América Monumental y dejó varios títulos sobre la mesa.

Al Gansito le consultaron sobre su controvertida salida del club, a lo que contestó: "Me habían prometido volver al año. Me dijeron que con Kleber vayamos a salvar al Necaxa. Yo tenía ofertas del Santos y del Cruz Azul, pero el presidente me prometió que iba a regresar".

"Luego Luis Fernando Tena (el estratega de Las Águilas en ese momento), con un discurso barato, me dijo que merecía ser titular pero no me tenía en cuenta. Se estaba contradiciendo. No me regresaron después de ir al Necaxa, se quedaron en puras palabras. No entendí mi salida porque no fue por rendimiento", comentó en el Instagram Live.

Aaron Padilla en la Final ante Tecos (Jam Media)

Por otra parte, reveló que de pequeño le iba a Pumas, pero dejó de irle cuando se concretó su salida del equipo. Además, relató la situación con su padre, quien en el 2004 era presidente de Los Universitarios.

"Mi padre era el presente de Pumas en aquel entonces. Él me dijo que fuera al draft y buscara equipo. Me felicitó por la opción de América, me dijo que fuera, que aprovechara, que diera mi mejor esfuerzo y que me entregara por completo”, aseguró.

Lee También