Agente de Fernando Beltrán le estaría generando problemas a Chivas

En las últimas tres jornadas del Guard1anes 2020 de la Liga MX, Fernando Beltrán no ha podido mostrar el protagonismo que lo catapultó antes del parón por la crisis sanitaria del coronavirus. Ante Tigres UANL, Querétaro y Necaxa sumó nada más 121 minutos y contra América vio todo el partido desde la banca.

Mientras no presenta gran actividad en las Chivas de Guadalajara, el Nene fue convocado por Gerardo Martino para dar el presente en el microciclo del CAR. ¿Por qué Víctor Vucetich no lo tiene en cuenta pero la Selección de México sí lo considera como uno de los elementos para el amistoso frente a Guatemala?

De acuerdo con la información de Gabriel Tamayo, el problema no sería en el lado deportivo. "Preocupa el tema Beltrán. Me dicen que su representante italiano le está metiendo ideas que hoy tienen al jugador distraído y borrado", publicó el reportero de El Informador a través de su cuenta personal de Twitter.

Obviamente en Chivas no quieren que les vuelva a pasar un mal negocio, y todo puede apuntar a que sería una de las razones por las que hoy Beltrán no está siendo tomado en cuenta. Esperemos que esto se resuelva rápido y el Nene siga derrochando clase — Gabriel Tamayo (@Gabrieltamayof) September 23, 2020

"El agente ha ido contra Chivas. Fue quien aconsejó a Oswaldo Alanís que no jugara y se fuera gratis, y quien presionó para la venta de Rodolfo Pizarro a Rayados. En Chivas no quieren que les vuelva a pasar un mal negocio. Todo apunta a que sería la razón por la que no está siendo tomado en cuenta", cerró.

Teniendo en cuenta los datos de Transfermarkt, el contrato del joven volante con el Rebaño Sagrado tiene vigencia hasta diciembre de 2023, es decir que a la directiva de Ricardo Peláez y Amaury Vergara no les preocuparía una salida en condición libre. Solo podrían presionar con alguna venta.

Lee También