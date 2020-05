Al igual que con América: José Saturnino Cardozo rechazó a Cruz Azul por Toluca

José Saturnino Cardozo es uno de los jugadores más importantes que pasó por México y sus números hablan por sí solos. Con 249 tantos a lo largo de su estadía en el país, el paraguayo se mantiene como el cuarto máximo artillero de toda la historia de la Liga MX solo por detrás de Cabinho, Carlos Hermosillo y Jared Borgetti.

Pero aparte de ser reconocido a nivel global, se convirtió en uno de los ídolos que tiene Toluca. Por los títulos, por su compromiso, por su conexión con los aficionados pero sobre todo por su fidelidad. Y más que nada porque se dio a conocer que rechazó a un gigante como América para continuar en los Diablos Rojos.

Como si esto fuera poco, y durante esta situación de contingencia, el exfutbolista guaraní dialogó en exclusiva con Mediotiempo y declaró que desestimó una propuesta de otro importante club que buscó quedarse con sus servicios después de haber sido refuerzo para la Copa Libertadores 2001.

"Hubo un acercamiento con el señor Billy Álvarez, el profe José Luis Trejo me dijo que él quería que continuara con ellos pero que al final Toluca no dio el paso de escuchar ofertas de Cruz Azul. Inclusive, yo no tenía contrato en ese momento, pero ya había prometido que íbamos a hacer uno importante con dos o tres años y por eso mi continuidad en Toluca", le reveló el Príncipe al reconocido portal de noticias.

"Nunca platiqué con la directiva porque respetaba mucho y yo estaba muy a gusto en Toluca. Tampoco tenía ese sueño de salir por salir, no quería cambiar. Nunca empujé para salir, por agradecimiento y porque estaba cómodo. Teníamos un plantel que peleaba arriba cada año", sumó Cardozo, volviendo a dejar en claro el compromiso que siempre tuvo con un club que tanto le dio.

Lee También