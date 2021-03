Alan Pulido afirmó que la MLS superó a la Liga MX en popularidad

La Liga MX es históricamente el campeonato más importante de Concacaf, aunque la Major League Soccer se le acercó muchísimo en los últimos años y, para algunos, incluso ya la ha superado. Por esa razón, seguramente, es que cada vez son más los jugadores que optan por ir a Estados Unidos en lugar de escoger a México.

Uno de los casos es Alan Pulido. El delantero era querido en Chivas de Guadalajara, pero no tuvo inconvenientes en aceptar la oferta de un equipo mucho menos popular que el rebaño. El canterano de Tigres UANL se fue a jugar a Sporting Kansas City y hasta él mismo se sorprendió del nivel de la liga.

"Me sorprendió porque en sí era mi primer año acá; obviamente en México tratan de no ver a la MLS como superior, pero si no está superior ahora está muy pareja, y el hecho de estar acá analizas, ves los partidos, lo juegas, vives", opinó Pulido, quien quiere regresar a la selección de México, en conferencia de prensa.

Alan Pulido cree que la MLS ya es más popular que la Liga MX

Puligol, además, entiende que la liga de futbol de Estados Unidos ya ganó en la popularidad respecto a México: "La MLS es una liga muy competitiva; en popularidad rebasó a la liga mexicana y es algo muy bueno para los jugadores porque muchos que están en la MLS van al futbol europeo", afirmó.

Uno de los grandes puntos de referencia para aquellos que sostienen que la Liga MX es superior, es porque siguen ganando la Concachampions. Sobre eso también se refirió Alan Pulido: "Yo creo que las dos ligas tienen gran nivel. Cuando se han enfrentado en Concacaf son grandes partidos, grandes juegos, un buen espectáculo y eso ayuda al crecimiento de cada jugador", concluyó.

