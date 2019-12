Alex Blanco por fin cedió y se rindió a los pies del Monterrey de Antonio Mohamed

Monterrey hizo todo lo contrario a lo que alguna vez pensaba Alex Blanco cuando asumió en Monterrey en su segundo ciclo.

Ingresó a la Liguilla en el octavo lugar y llevó al equipo nada más ni nada menos que a la gran Final de la Liga MX.

En el Mundial de Clubes, hizo un papel extraordinario y cayó ante el mejor equipo del mundo por un gol sobre la hora totalemente evitable.

Por eso, el periodista al fin decidió salir a reconocer su error de juzgar antes de tiempo al Turco en su regreso a Rayados y le dejó un mensaje.

El comentarista de Fox Sports comentó: "Aquí ando, dando la cara. No me estoy escondiendo. Sé reconocer cuando me he equivocado, el Turco me ha dejado callado una vez más. Tercer lugar en el Mundial de Clubes sin varios titulares y muy digna actuación frente a Liverpool".

"Los Rayados ante el mundo han dejado una muy buena impresión. Solo quería dejar este mensaje. Felicidades a todos los Rayados y solo me queda decir adiós", sentenció Alex Blanco.

