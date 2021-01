Alineación ideal tras la segunda jornada del Guard1anes 2021 de la Liga MX

Con el partido que disputaron León y Pachuca en el Estadio Nou Camp se terminó la segunda jornada del Guard1anes 2021 de la Liga MX. Y aunque algunos equipos empezaron a mostrar aspectos importantes, el semestre recién comenzó y aún hay tiempo para sumar puntos de cara al ingreso a la Fiesta Grande.

De acuerdo con las participaciones que se vieron este fin de semana, en Bolavip decidimos armar una alineación ideal con los futbolistas que más se lucieron. Además, reconocimos a cuatro elementos para incorporar el banco de los suplentes y ser dirigidos, en esta oportunidad, por Andrés Lillini.

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Carlos Acevedo fue la figura ante Tigres UANL (Imago 7)

El joven portero de 24 años fue la gran figura de los Guerreros ante Tigres UANL. No solo le paró un penalti a Carlos González, sino que también brilló con otras grandes atajadas para mantener su valla en cero. Fue clave para la victoria de los conducidos por Guillermo Almada en el Estadio Corona de Torreón.

Antonio Valencia (Querétaro)

Antonio Valencia se destacó ante Atlas (Imago 7)

Registró su segundo partido en la Liga MX y demostró estar mejor físicamente. Fue clave por el carril derecho para protagonizar los ataques de los Gallos Blancos y Camilo Vargas le negó la oportunidad de anotar su primer gol en México. Ya empezó a agarrar confianza para evidenciar su jerarquía...

Johan Vásquez (Pumas UNAM)

Johan Vásquez estuvo firme en la marca en CU (Imago 7)

Los del Pedregal no sufrieron en la goleada 3-0 ante Mazatlán FC en CU y eso se debió, en gran parte, al trabajo de su línea defensiva. El ex Rayados de Monterrey estuvo firme en la marca y atento en el juego aéreo, por esa razón fue que Alfredo Talavera no pasó sobresaltos el domingo en el Estadio Olímpico.

Sebastián Vegas (Monterrey)

Sebastián Vegas cumplió ante América (Imago 7)

Sin Nicolás Sánchez al cien por ciento, Javier Aguirre le dio la responsabilidad al chileno de jugar en la zaga central. Y como contra Atlas, cumplió ante América. El ex Monarcas Morelia estuvo firme cada vez que tuvo que ir a cabecear y demostró estar a la altura de la defensa de un club tan importante.

Salvador Reyes (Puebla)

Salvador Reyes jugó un gran partido ante Cruz Azul (Imago 7)

Los Camoteros de Nicolás Larcamón dieron el gran golpe de la segunda jornada del Guard1anes 2021 de la Liga MX. Derrotaron a Cruz Azul en el Estadio Azteca y estuvieron finos en todas sus líneas. El trabajo del lateral izquierdo fue uno de los más sobresalientes en la noche del sábado en CDMX.

Carlos Gutiérrez (Pumas UNAM)

Carlos Gutiérrez y su aporte goleador ante Mazatlán (Imago 7)

Andrés Lillini volvió a darle la confianza para ocupar un lugar en el mediocampo ante Mazatlán FC y no falló. De hecho, anotó el segundo gol del encuentro para encaminar la victoria de los Universitarios en el Estadio Olímpico. El juvenil de 21 años demostró que sí hay cantera competitiva en el Pedregal.

Kevin Castañeda (Toluca)

Kevin Castañeda volvió a convertir con Toluca (Imago 7)

Al igual que en la primera jornada del Guard1anes 2021 de la Liga MX, el joven mediocampista de los Diablos Rojos ayudó a los conducidos por Hernán Cristante a despertar tras un gol del rival. El volante fue el autor del único tanto de los Choriceros en su visita al Estadio Akron frente a Chivas de Guadalajara.

Jesús Molina (Chivas)

Jesús Molina le anotó a Toluca (Imago 7)

Después de haber fallado el penalti en el debut del Guard1anes 2021 de la Liga MX, el capitán logró convertir en el duelo ante Toluca por la segunda jornada. Por no esconderse y aparecer en los momentos calientes se ganó un lugar dentro del once ideal de fecha 2 que armó Bolavip.

Christian Tabó (Puebla)

Christian Tabó ajustició a Cruz Azul (Imago 7)

Paradójicamente, el centrocampista ofensivo que sonaba para reforzar a Cruz Azul fue el verdugo en esta jornada 2 del Guard1anes 2021 de la Liga MX. El futbolista uruguayo jugó un gran encuentro en el Estadio Azteca y marcó el gol de la victoria para la Franja, que está pensando en dar pelea en este semestre.

Emanuel Montejano (Pumas UNAM)

Emanuel Montejano debutó con gol (Imago 7)

La sorpresa de la segunda jornada del Guard1anes 2021 de la Liga MX. Ingresó como bombero para suplir a un lesionado Juan Ignacio Dinenno y rompió todas las expectativas. De hecho, marcó su primer gol como profesional en lo que fue el 3-0 de los Universitarios ante Mazatlán FC en el Estadio Olímpico.

Rogelio Funes Mori (Monterrey)

Rogelio Funes Mori volvió a marcarle al América (Imago 7)

Con un certero disparo desde los doce pasos, a pesar de la polémica por la decisión arbitral, el delantero argentino volvió a convertirse en el verdugo del América. Gracias a sus características de goleador, el atacante de Rayados está nuevamente ocupando un lugar en el once ideal según Bolavip.

Suplente 1: Camilo Vargas (Atlas)

Camilo Vargas hizo lo posible ante Querétaro (Imago 7)

Atlas realizó un partido decepcionante ante Querétaro en La Corregidora pero el portero colombiano se lució. Paró todos los balones que pudo para evitar la caída de los dirigidos por Diego Cocca pero, a pocos minutos del final, no logró desviar un zapatazo al ángulo del brasilero Francisco da Costa.

Suplente 2: César Montes (Monterrey)

César Montes cumplió 200 juegos con Rayados (Imago 7)

El Cachorro se mostró firme en la marca durante el encuentro de Rayados ante América en el Gigante de Acero. Por segunda vez consecutiva, los dirigidos por Javier Aguirre mantuvieron la portería sin sufrir goles y mucho de ello tuvo que ver con la performance del zaguero central que frecuenta la Selección.

Suplente 3: Francisco da Costa (Querétaro)

Chico da Costa sorprendió al Atlas en La Corregidora (Imago 7)

Solamente disputó 30 minutos pero le alcanzaron para decir presente en el marcador. Los Gallos Blancos intentaron abrir el marcador por todos los medios posibles pero siempre se toparon con Camilo Vargas. Chico sí estuvo fino: sacó un remate de larga distancia y colocó el balón en un ángulo.

Suplente 4: Juan Otero (Santos Laguna)

Juan Otero marcó su primer gol en México (Imago 7)

En su segundo partido consecutivo com futbolista de los Guerreros demostró estar a la altura. Guillermo Almada le dio la confianza para ser el referente del área ante la salida de Julio Furch y ante Tigres UANL se despachó con un golazo, y frente a un gran portero de la Liga MX como lo es Nahuel Guzmán.

DT: Andrés Lillini (Pumas UNAM)

Andrés Lillini demostró el trabajo de la cantera (Imago 7)

A pesar de las bajas que tuvo en el mercado de pases de invierno, el entrenador argentino logró reinventar al conjunto capitalino. La igualdad ante Xolos en Tijuana dejó dudas pero la actuación del domingo ante Mazatlán FC dio buenas sensaciones para el futuro, sobre todo por el trabajo de los canteranos.

