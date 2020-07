Altas, bajas y 11 ideal: Radiografía de Cruz Azul para el Guard1anes 2020

�� Clásicos de #CruzAzul en el #Guard1anes2020:



�� Cruz Azul vs América

�� DOMINGO 27 de septiembre

⚽️ J12

⏰ 20:45

�� Azteca



�� Chivas vs Cruz Azul

⚽️ J15

�� Domingo 25 de octubre

⏰ 17:30

�� Akron



�� Cruz Azul vs Pumas

⚽️ J17

�� Sábado 7 de noviembre

⏰ 21:00

�� Azteca