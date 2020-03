Real Madrid venció 2-0 al Barcelona y le arrebató la punta en la tabla de posiciones de La Liga.

Lionel Messi no mostró su mejor versión y están quienes dicen que el astro argentino "se achicó" en el campo de juego.

El siempre polémico periodista, Álvaro Morales, destrozó al 10: "Messi no estuvo en la cancha. Ya no existe, ya no es aquel que demostró ser. Tampoco existe en la Champions".

Para colmo, el mediático se rindió a los pies de Cristiano Ronaldo, quien estuvo en un palco del Santiago Bernábeu observando el encuentro.

"Cristiano, con su sola presencia, es el mejor jugador de la historia. Es un grande, es mágico", comentó en su cuenta de Twitter.

