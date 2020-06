Álvaro Morales le recordó su pasado americanista a Oribe Peralta y este respondió

América y Chivas son los 2 equipos más populares del país. Entre ellos hay una rivalidad insalvable, por lo que cada comentario en contra del otro es tomado como una declaración de guerra.

Por ello, el paso de Oribe Peralta de Las Águilas a El Rebaño sin escalas generó una revuelta sin igual el año pasado. Álvaro Morales recordó todo esto a horas de que se dispute El Clásico de la Historia.

"Ya lo saben todos, se viene el próximo domingo #ElClásicoDeLaHistoria. Me surge una duda: ¿En qué equipo debería jugar Oribe Peralta ? Era muy bueno en Clásicos... pero con el AMÉRICA, claro está", escribió el reportero en su Twitter.

Viví una época muy profesional en el pasado y me tocó hacer varios goles. Pero hoy me debo a @Chivas y vamos a ganar #ElClásicoDeLaHistoria. ¿Cierto, Chivahermanos?

Si hago gol ya sé a quién se lo voy a dedicar, Alvarito... �� https://t.co/cV0BzZzvnw — Oribe Peralta (@OribePeralta) June 2, 2020

El juego, programado el 7 de junio a las 18:20, es un partido virtual que reunirá a todas las estrellas de ambos conjuntos.

