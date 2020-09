Miguel Herrera puso la exigencia del América por sobre a la de la Selección de México

Miguel Herrera no está afrontando una semana más: además de prepararse para enfrentar a Pumas UNAM con varias bajas, entró en la polémica de la semana luego de haber opinado que en la Selección de México trabajaban de una manera en la cual los jugadores salían perjudicados físicamente. A pesar de eso, decidió conceder una entrevista.

El entrenador del América dialogó con Fox Sports, donde fue consultado sobre lo que se siente ser el estratega de las Águilas. Además, el Piojo comparó la situación con el puesto en la Selección de México, sitio en donde él entiende que la exigencia es menor, porque todos tiran para el mismo lado.

“Uno entiende todo perfectamente cuando llega. Yo no era el favorito para asumir, no confiaban en mi proyecto. Fui entendiendo que era un alto grado de presión y exigencia. Cuando yo digo que ‘este equipo iba a tratar de jugar bien’, me dijeron que ‘no, si hay que jugar bien, hay que ganar. Aquí hay que ganar títulos’. Te dejan en claro lo que significa esta institución. Aquí hay que llegar a la final y ganarla, sino te dan las gracias. Esa es la realidad de esta institución”, comenzó respondiendo Herrera.

"EL AMÉRICA TIENE MUCHA EXIGENCIA, A VECES MÁS QUE LA SELECCIÓN MEXICANA PORQUE TODOS QUIEREN QUE TE VAYA MAL" #LUPenCasa Así considera Miguel Herrera la labor como director técnico del América, el puesto de mayor presión en el futbol mexicano pic.twitter.com/RQiClrSzaD — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 30, 2020

Luego, el Piojo comparó ambos cargos, aunque opinó que es de mayor presión la de ser el entrenador de los azulcremas: “Yo digo que el América, porque el 40% de las personas le van al América y el resto 60% de las personas, que son hinchas de otros equipos, quieren que te vaya mal. Todos te odian y tiran para que te vaya mal. Y si te está yendo mal, hasta tu equipo te exige”.

“En la Selección, todos te van o quieres que te vayas, pero todos te apoyan y quieren que te vaya bien. En este equipo hay muchísima gente que quiere que te vaya mal”, concluyó Herrera. Seguramente, ante Pumas habrá un gran porcentaje que querrán que el América tropiece.

