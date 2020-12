Nada de locales: el próximo entrenador del América llegará desde el extranjero

Club América se encuentra en una situación que hace bastante tiempo no padecía: la de tener que contratar a un entrenador que sea el ideal para obtener campeonatos. La salida de Miguel Herrera se dio recientemente, pero su sucesor no debe tardar en llegar porque hay una plantilla entera dispuesta a comenzar la pretemporada.

El candidato más fuerte continúa siendo Robert Dante Siboldi y, de hecho, se esperaba que este miércoles se anunciara su contratación. No obstante, las Águilas todavía no hicieron oficial al entrenador uruguayo y hay un motivo en específico: las distintas opciones para ocupar el puesto que dejó vacante el Piojo.

Entre tantos nombres, ya hay algo confirmado por ESPN. De acuerdo a la información del medio, es imposible que un estratega que haya dirigido en la Liga MX en el último tiempo se siente en el banco de suplentes del conjunto azulcrema, a excepción de Siboldi. Es decir, si el ex Cruz Azul no termina llegando a Coapa, se comenzará negociaciones con un entrenador del exterior.

América tendrá entrenador extranjero

“Sobre el próximo DT, esto es lo último que sabemos, cada vez tiene menos fuerza la llegada de Robert Dante Siboldi, me decían que del 1-10, hoy tiene un 6 de posibilidad. Si no llega el extécnico de Cruz azul, que cada vez se ve más lejos, el nuevo timonel azulcrema vendrá del extranjero, no del mercado local”, reveló John Sutcliffe en su columna.

Los aficionados del América esperan que la contratación del nuevo entrenador sea lo antes posible, debido a que la pretemporada no tarda en comenzar. Además, deberán llegar algunos refuerzos, como así también se deberá dar salida a otros jugadores, como son los casos de Andrés Ibargüen y Roger Martínez.

