Ante los rumores de su salida, la afición de Rayados hizo tendencia a Vincent Janssen

Vincent Janssen llegó a Monterrey para emular el caso de André-Pierre Gignac en Tigres. La Pandilla pagó más de 20 millones de euros e incorporó al futbolista, que llegaba con los pergaminos de haber jugado en la Selección holandesa y en el Tottenham.

Apenas arribó, fue importante para el campeonato que logró el club. Luego de una fantástica Liguilla, convirtió su penal en la definición de la Final ante el América en el Estadio Azteca. Sin embargo, no pudo replicarlo en estas últimas 10 jornadas del Clausura.

Si bien no hay nada oficial, en las redes comenzó a circular el rumor de que el holandés no continuaría en Rayados, al igual que Avilés Hurtado. Si bien la información no es oficial, la afición se encargó de hacerlo tendencia.

De esta manera, miles de comentarios aparecieron en Twitter ante este posible suceso. Si bien las opiniones son diversas, la mayoría de los seguidores prefieren la continuidad de El Toro.

Y es lo mismo que pasaría si pensarás en dejar ir a Charly, o a Stefan, Funes, Celso, no es solo por Janssen es por que el proyecto de Mohamed no tiene ni pies ni cabeza — x (@ComputerDreamss) July 7, 2020

Avilés se cae sólo y en los momentos importantes le tiemblan las piernas, el equipo le quedó grande. Janssen en cambio, hizo que no extrañaramos a Funes Mori cuando se lesionó y se mató en la cancha por la camiseta. Prefiero que se vaya Mohamed. https://t.co/7wJLv7KrAW — ��JC Hunterball�� (@jc_hunterball) July 7, 2020 Si sacas que Funes Mori llegó y ha sido titular con todos los DT? Janssen con quien ha sido titular? Con Alonso? Con Pepe Treviño? Con Mohamed? — René Marín (@rene_m13) July 7, 2020 Apoco ya le estan empezando a cobrar a Janssen pa jugar $$ ��.

Claro que no va estar de acuerdo. — Vardy Serna (@vladimirRdz) July 7, 2020 Hay aficionados de Rayados tran frágiles, que si se va Janssen, se van ellos.



Por cierto: ojalá sea solo rumor y tengamos ‘toro’ para rato.



¡ARRIBA EL MONTERREY! ���� — ℝ�������� ������������ (@RogerAlanis) July 7, 2020

Janseen ha vivido momentos difíciles en los últimos días. Cabe destacar que a finales del mes pasado confirmó que estaba infectado de Coronavirus.

