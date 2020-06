Antonio Briseño desmintió los rumores sobre su salida de Chivas

En la jornada de ayer se extendió el rumor de que Antonio Briseño sería la primera baja para el Deportivo Guadalajara de cara al torneo Apertura 2020. Su salida iba a estar vinculada a los últimos movimientos de Chivas en el mercado de pases, ya que se iría a Necaxa para saldar una deuda.

Cabe recordar que, de la mano de Ricardo Peláez, el Rebaño Sagrado incorporó a Cristian Calderón, Jesús Angulo y Alexis Peña (los tres de Los Rayos) y todavía no ha terminado de pagar el total del dinero. Es por ese motivo que distintos medios de comunicación deportivos pusieron al Pollo en la órbita de los de Aguascalientes.

Sin embargo, al ver que este rumor comenzó a crecer fuertemente, el propio Antonio Briseño decidió exponerse en sus redes sociales para desmentir esta información y dejar en claro que por el momento pertenece a Chivas de Guadalajara.

A través de su cuenta de Instagram, en las historias, comentó: "No crean todo lo que leen en redes, no es cierto que puedo salir del equipo de Chivas. Son sólo rumores y no existe nada de nada, para que no vayan creyendo cosas que no son".

El Pollo, por el momento, seguirá entrenándose con la cabeza puesta en el Rebaño. El defensor Tapatío de 26 años arribó a la institución en julio de 2019 y tiene la intención de seguir vinculado a la playera que por el momento defiende. Cabe resaltar que tiene contrato hasta junio de 2023 con el club.

