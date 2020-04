Antonio Briseño pudo haber jugado en el Manchester City o en el Real Madrid

Antonio Briseño es un defensor destacado de la Liga MX. Cumple con tres requisitos valorables: juega en un equipo grande, tiene una vasta experiencia fuera del país y es mexicano.

Tras ser campeón con el combinado azteca en el Mundial sub-17, el defensor aseguró que pudo marcharse a las categorías inferiores de grandes equipos del futbol europeo.

"Tuve la oportunidad de irme al Real Madrid, al grupo del Manchester City, con el Mallorca y a un equipo ruso", reveló el zaguero.

El ex-Tigres reconoció que cuando tomó esa decisión no sabía todo lo que se venía en la liga mexicana: "Era solo pagar el derecho de formación porque me quedaba libre, pero me dio un poco de miedo. No imaginé que la liga se iba a llenar de extranjeros y que se iba a acabar la regla 20/11".

De todas formas, y pese a la chance que desperdició, valoró su presente: "No me arrepiento porque estoy en el equipo más importante de México y estoy muy contento".

Por otra parte, Briseño comentó que está haciendo el curso de director técnico y que su sueño es jugar en la Premier League.

