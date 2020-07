Antonio Briseño ya se olvidó de la patada a Giovani dos Santos en el América vs. Chivas del Apertura 2019

A finales de septiembre se cumplirá un año pero el recuerdo todavía está en la mente de los aficionados. Durante el Clásico Nacional del Apertura 2019, Antonio Briseño le dio a Giovani dos Santos una bienvenida a la Liga MX un tanto violenta: le practicó una dura entrada y lo marginó por meses de la competición.

El Pollo también tuvo inconvenientes, no físicos pero sí disciplinarios porque estuvo suspendido durante cuatro encuentros. Además, su salida momentánea del plantel de las Chivas derivó en una pérdida de terreno en la consideración de Luis Fernando Tena, quien después se inclinó por otros elementos.

Guillermo Ochoa increpa a Antonio Briseño (Getty Images)

Este jueves podrían volver a encontrarse. América y Guadalajara disputarán la segunda semifinal de la Copa por México y el zaguero central fue escogido por los tapatíos para la conferencia de prensa previa. Y, lógicamente, no se salvó de contestar la pregunta sobre el ex-Barcelona y otros clubes del mundo.

"La verdad, ahorita que me preguntas me acordé de eso. Para mí no, enfrentar al América yo lo veo más como un clásico, un partido que no es normal, que tienes que ganar, salir por todo. Y lo veo de esa forma", aseguró Briseño frente a los medios de comunicación, dando por olvidado lo sucedido en el Azteca.

Pero más allá de esa respuesta, el defensa admitió que tuvo que modificar cosas tras lesionar al hombre de Las Águilas: "Lo único que sí cambié es que antes en Portugal usaba tachones de metal. Ahorita uso zapato normal, mis zapatos hacen que no te resbales. El taquete de plástico es suficiente para jugar".

