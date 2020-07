Antonio Mohamed: el sistema de clasificación a la Liguilla en el Guard1anes 2020 y el lugar de Miguel Layún en Monterrey

Cada vez falta para menos para que sea renude la competencia oficial de la Liga MX. El Guard1anes 2020 se pondrá en marcha a partir de este jueves. El torneo comenzará con ciertas críticas por parte de los protagonistas del futbol.

Muchos de ellos vienen cuestionando el nuevo formato de calificación a la Liguilla, ya que ahora, en vez de ocho equipo, serán 12 los que podrán tener un lugar en la Fiesta Grande del futbol mexicano. Antonio Mohamed, por ejemplo, dejó en claro su postura.

(Getty Images).

"Son muchos equipos que califican. Se me hace más injusto no premiar al líder. Aquí un equipo se defiende bien de local. Va a tu casa, te hace un gol y tienes que hacer dos. Todo los que hiciste en el torneo, no sirvió para nada", comenzó a explicar el Turco con Fox Deportes.

"No comparto esto. En la Liguilla, el que quedó abajo, le tiene que ganar al de arriba, para poder eliminarlo, pero bueno, son las reglas. Doce equipos que clasifiquen no me gustan, entiendo que es un tema económico", cerró el timonel.

Por otro lado, y en relación al armado de su equipo, el argentino se refirió al lugar que ocupa el siempre tan cuestionado Miguel Layún: "Cuando fuimos campeones en América, era volante, ya sea por derecha o izquierda. Lo tengo contemplado así y no lo voy a modificar".

