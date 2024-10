Manchester City derrotó a Fulham a lo largo del último fin de semana para seguir peleando de giro por la Premier League. Los hombres de Pep Guardiola se marchan al parón de selecciones en la parte alta de la tabla y mientras desde Arabia Saudita siguen dándose movimientos alrededor del mercado de fichajes. Al-Nassr quiere reunir a una figura del catalán con Cristiano Ronaldo con una oferta de hasta 50 millones de euros de sueldo.

The Times, The Mirror y The Sun no dudan: el Fondo PIF vuelve a la carga por Kevin De Bruyne. Se habla del centrocampista belga como la gran prioridad del proyecto de cara a realizar una nueva incorporación de peso para su Liga. También de un Cristiano Ronaldo activo en todos los sentidos en cuanto a recomendarme llaves se refiere y que habría puesto el nombre del número 17 del Etihad como el mejor de los nombres que pueden ficharse ahora mismo.

No es ni mucho menos la primera vez qué Arabia Saudita suena como un futuro de Kevin De Bruyne. Durante los últimos tres mercados Oriente Medio ha buscado un futbolista vital en los planes de Pep Guardiola y que tiene contrato únicamente hasta el 30 de junio del 2025. Enero supone la última ventana donde Manchester City podría sacar algo de dinero por su estrella en caso de que esta no renovase su vínculo laboral. Hoy se habla en Reino Unido de un Cristiano Ronaldo habría recomendado de lleno su llegada al proyecto Saudí.

Todo esto acompañado de una oferta salarial prácticamente irrechazable. Los 3 medios mencionados hablan tengo una propuesta en la cual Kevin De Bruyne recibiría un total de un millón de euros semanales por sus servicios al frente de Al-Nassr. No olvidemos que el belga es quien maneja justamente sus renovaciones y negociaciones con los clubes. No tiene agente, en poco más de 12 semanas será agente libre y todo ello coincidiendo en el tiempo con un Manchester City que empezará a saber si será sancionado o no por la Premier League.

De Bruyne-CR7, la macro alianza con la que sueña Al-Nassr: IMAGO

“Supongo que habrá conversaciones con el City en los próximos meses. Si no, tendré que buscar otra cosa. Pero es difícil decir qué pasará. Mi verano será muy tranquilo. Disfrutaré de mis vacaciones. Y luego volveré al City”, declaraba el propio futbolista belga alrededor de su futuro en verano de un 2024 en el cual ya se empezó a hablar de un posible divorcio que coincidiese también con el adiós de Pep Guardiola. Trama abierta en una ciudad de Manchester donde se cruzan los dedos por estas horas.

Guardiola se deshizo en elogios a un canterano del Barcelona

Tras el 3-2 sobre Fulham, se vio a Pep hablando a pie de campo con Adama Traoré. El extremo fue un dolor de cabeza para Manchester City durante 90 minutos incluso Guardiola le dejó grandes elogios en rueda de prensa: “’Es una amenaza increíble este tío. Cuando coge el balón, olvídate. Ganó en carrera a nuestro jugador más rápido, Kyle Walker. Es imparable con espacios. Es muy difícil de controlar y es un chico encantador, y Marco Silva lo ha hecho dar un paso y jugar a su mejor nivel”.

Manchester City pide Guardiola que se quede

Pudieron verse hasta dos pancartas en catalán a lo largo del último encuentro solicitándole al entrenador que continúe al frente de un proyecto que ya no se entiende sin su presencia. Al igual que el futbolista belga, Pep termina contrato el 30 de junio del 2025 y con muchos frentes abiertos en un club que se prepara para uno de los años más movidos lejos del terreno de juegos en su historia reciente.