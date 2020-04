Árbitro de Liga MX rompe la cuarentena para aventarse de paracaídas

"Quédate en casa", es el mensaje que no se cansan de repetir las autoridades sanitarias del país, como la principal medida de prevención ante la pandemia por coronavirus.

No obstante, y a pesar de la gravedad de la situación, hay quienes aún no entienden el mensaje y salen de sus casas, no precisamente para realizar actividades esenciales, sino para divertirse como si aquí no pasara nada.

Tal es el caso de Adonai Escobedo, árbitro de la Liga MX, quien ignoró por completo las recomendaciones y salió en busca de aventura para lanzarse de un paracaídas.

A través de su cuenta de Twitter, el silbante compartió las imágenes en las que se le ve volando junto a un instructor y antes de lanzarse con muchas personas dentro del avión, sin respetar las recomendaciones acerca de evitar reuniones y mucho menos la sana distancia.

"Las mejores cosas de la vida están después del miedo", escribió el colegiado junto a las postales en dicha red social.

Hay que destacar que, por si fuera poco, la Comisión de Arbitraje también dio la indicación a sus silbantes profesionales de permanecer en casa, tal como lo ha hecho la misma Liga MX.

Adonai Escobedo ha dirigo apenas cinco encuentros en el Clausura 2020, otra más estuvo en la cancha como cuarto árbitro y dos más como asistente.

Adonai Escobedo es recordado por entrar 'de cambio' aquella vez que el silbante central, Marco Antonio Ortíz, se lesionó en un encuentro y tuvo que abandonar la cancha.

Cambio de árbitro.



⬅️ Marco Antonio Ortíz.

➡️ Adonai Escobedo. — WARRIOR (@CARLOSLGUERRERO) November 30, 2018

