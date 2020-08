Artillería pesada: Vincent Janssen y Avilés Hurtado jugarán ante Necaxa

“Necesito jugar, estoy listo. Espero estar en los partidos”. El que soltó esas oraciones fue Vincent Janssen, cuando fue consultado acerca de su recuperación en la última conferencia de prensa. Además, en una encuesta que realizó Bolavip, los fanáticos de Rayados votaron a favor en que vuelva al equipo y, evidentemente, Antonio Mohamed entendió la petición.

Según la información de As México, el delantero holandés será parte del 11 inicial de Monterrey, en el duelo de este sábado ante Necaxa. Ojo, Janssen no estará solo en la delantera, ya que será acompañado por Rogelio Funes Mori. Sí, los aficionados de La Pandilla no tienen que reclamarle nada al entrenador, ya que ha cumplido los deseos.

Con el holandés entre los iniciales, el equipo se alineará de la siguiente manera: Luis Cárdenas; Stefan Medina, Nicolás Sánchez, Sebastián Vegas, Jesús Gallardo; Celso Ortiz, Carlos Rodríguez, Matías Kranevitter, Avilés Hurtado; Rogelio Funes Mori y Vincent Janssen.

Como está claro, Hurtado será otro de los jugadores que pueda estar nuevamente a disposición. El colombiano había jugado un gran partido ante Toluca repartiendo dos asistencias, pero salió lesionado por un desgarro en su recto femoral derecho.

No será un encuentro más para Monterrey, ya que en frente estarán unos Rayos que vienen de vencer a Mazatlán. Está claro: si Rayados quiere pelear el campeonato, no puede seguir dejando puntos en el camino. Mohamed pondrá a su artillería pesada.

