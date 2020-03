Así nació la enemistad entre Rodolfo Pizarro y José Luis Higuera

Ayer se vivió una tensa jornada en las redes sociales gracias a un fuerte cruce entre un importante futbolista y un reconocido directivo.

Se trata de Rodolfo Pizarro y José Luis Higuera, quienes se pelearon en Twitter. "Que bajo pones la linea. Idolo créeme es mas que hacer bailes. No esoy de acuerdo contigo", comentó el dirigente.

La persona más odiada y que menos sabe de fútbol queriendo tener atención, denle su like! Abrazo Jose! — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) March 28, 2020

El jugador de Inter Miami le respondió sin pelos en la lengua: "La persona más odiada y que menos sabe de fútbol queriendo tener atención, ¡denle su like! ¡Abrazo Jose!". Aquí te contamos cómo nació la enemistad entre estos personajes.

En abril de 2018 algunos jugadores del Deportivo Guadalajara (incluido Rodolfo) aseguraron en sus redes sociales que la directiva les debía un dinero por haber ganado el doblete (Copa MX y Liga MX) el año anterior.

Al término del Clausura 2018, a Pizarro le comunicaron que había sido vendido a Rayados sin siquiera consultarle. "Llegaron un domingo después del partido contra León (Jornada 17) y me dijeron que ya estaba vendido desde hace como cinco meses. Después me volví a reunir con la directiva y me dijeron que ya no entraba en planes, que ya estaba en Monterrey. Cuando me fui no me dieron ni las gracias", confesó el extremo.

Al futbolista hasta lo criticaron los fanáticos de Chivas, sin saber que esta no había sido su decisión. Él mismo declaró en agosto de ese año: "A mí no me preguntaron si yo me quería quedar en Chivas. Me vendieron a Monterrey sin avisarme. A mí Higuera, De Anda y Vergara me dijeron que no entraba en planes y nunca me dieron las gracias ni se despidieron de mí".

