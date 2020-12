José Luis Higuera apuntó contra Ricardo Peláez por sus millonarias inversiones en el Guadalajara

José Luis Higuera fue director general del Deportivo Guadalajara desde 2015 hasta 2019 y conquistó 1 título de Liga MX (Torneo Clausura 2017). Desde su salida de la institución, en junio de año pasado, no dudó en criticar en distintas ocasiones a los actuales directivos de Chivas o jugadores del primer equipo.

El actual mandamás del Atlético Morelia cargó nuevamente contra Ricardo Peláez, tal como lo hizo en el pasado. En diálogo con ESPN, comparó la situación que le tocó vivir a él en el Rebaño Sagrado y la que atravesó el exdelantero con sus millonarias inversiones en su primer mercado de pases.

José Luis Higuera apuntó contra Ricardo Peláez (JAM Media)

"Es una construcción, digamos de un equipo grande, muy diferente a la que me tocó a mí proponerle a Jorge en su momento. Nosotros construímos un equipo en función de varios rafts, en conjunción con un cuerpo técnico. Sé que hay otros modelos, donde la inversión es toda de un trancazo, y prefieren hacer los pagos anuales", explicó José Luis Higuera.

�� ¡CALENDARIO CONFIRMADO DE CHIVAS PARA EL PRÓXIMO AÑO! �� https://t.co/NL7szj71gJ — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) December 16, 2020

Cabe resaltar que cuando a él le tocó ser directivo del Deportivo Guadalajara no contó con un fondo de dinero importante y gran parte de sus apuestas fueron dirigidas a las Fuerzas Básicas. Ricardo Peláez, por su parte, gastó más de 40 millones de dólares en refuerzos de lujo y todavía está a "deber" ante la afición rojiblanca.

Por último, Higuera señaló: "Hay estilos de administraciones. Fue un tema espectacular, de los jugadores, de la inversión, de los nombres. Difiero de la forma que él ve la forma de construir un equipo, pero no por eso habrá críticas en este momento de mi parte. El tiempo le dará a él la calificación, simplemente yo no comparto esos puntos de vista, pero al final, es muy del futbol, al mundo del futbol le gusta arriesgar cuando no es su bolsillo".

Lee También