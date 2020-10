Así quedó la tabla general del Guard1anes 2020 de la Liga MX tras la victoria de América y el empate de Tigres

Tras los juegos del sábado la tabla de la Liga MX tuvo varios cambios con la victoria de América y el empate inesperado de Tigres. Además, Rayados de Monterrey se acerca a los puestos de clasificación directa, mientras que Necaxa logró tres puntos que pueden significarle la clasificación a la zona de repechaje.

Quienes llegaban con la necesidad de ganar eran las Águilas de Miguel Herrera que venían de caer con León el pasado lunes, por lo que quedaron afuera de la clasificación directa. Sin embargo, los Azulcremas tuvieron que batallar para quedarse con la victoria frente a un Atlas que se le vuelve a escapar la oportunidad de meterse a la repesca, mientras que los de Ciudad de México son 2º en la zona de clasificación 28 puntos.

Por otro lado, Rayados de Monterrey llegó entonado a la Sinaloa ya que venía de vencer a Querétaro en la jornada pasada y Tijuana en ida final de ida de la Copa MX. Es por esto que llegaba con el objetivo de volver a sumar de a 3 para acercase a los puestos de vanguardia y lo logró tras superar 2-1 a Mazatlán.

��#NoTeLoPierdas

��88': ¡G⚽⚽⚽L! Jorge Sánchez, a pocos minutos de terminar el partido, le da la ventaja a las 'Águilas' con un remate de cabeza.



América 1-0 Atlas#Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/JRpxtdjdCK — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) October 25, 2020

Por otro lado, más temprano Tigres empató sorpresivamente frente Juárez y perdió la oportunidad de mantenerse con tranquilidad en la clasificación directa, mientras que los Bravos se posicionan 12 y con muchas chances de salir de la zona de repechaje. Los de Ricardo Ferretti ahora dependen de que Cruz Azul y Pumas no sumen puntos para no salir de los primeros cuatro puestos.

��#NoTeLoPierdas

��02': ¡G⚽ ⚽ ⚽ L! Muy temprano en el partido, Avilés Hurtado abre el marcador con un disparo de fuera del área.



Mazatlán FC 0-1 Rayados#Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/PYd5qRdUg9 — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) October 25, 2020

Además, Necaxa dio la nota luego de vencer de visitante a Querétaro y se metió bien adentro de la zona de repesca. Por otra parte, ayer León ratificó su condición de líder luego de haber vencido por 2-1 a Puebla para sumar 36 unidades, mientras que la Franja se mantiene 13º con 14 unidades tras sumar 4 puntos en los últimos cinco partidos.

��#NoTeLoPierdas

��46': ¡G⚽⚽⚽L! Nicolás 'Diente' López empuja el balón hacia las redes y los Tigres toman la ventaja.



Tigres 1-0 FC Juárez#Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/8s7awca5Ua — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) October 25, 2020

Por último, mañana continúa la jornada 15 Guard1anes 2020 que comienza con el encuentro entre Toluca vs. Tijuana, Chivas vs. Cruz Azul, Santos Laguna vs. Atlético de San Luis, mientras que el lunes finaliza con Pumas vs. Pachuca.

��#NoTeLoPierdas

��45+2': ¡G⚽⚽⚽L! Alejandro Zendejas remata con potencia desde fuera del área y los 'Rayos' toman la ventaja.



Querétaro 0-1 Necaxa#Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/yW75AqjmMr — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) October 24, 2020

POS EQUIPO PJ PTS 1 LEÓN LEÓN 15 36 2 AMÉRICA AMÉRICA 15 28 3 TIGRES UANL TIGRES 15 27 4 PUMAS UNAM PUMAS 14 27 5 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 14 26 6 MONTERREY MONTERREY 15 26 7 GUADALAJARA GUADALAJARA 14 22 8 PACHUCA PACHUCA 14 21 9 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 14 19 10 NECAXA NECAXA 15 18 11 TOLUCA TOLUCA 14 17 12 JUÁREZ JUÁREZ 15 15 13 PUEBLA PUEBLA 15 14 14 TIJUANA TIJUANA 14 14 15 ATLAS ATLAS 15 13 16 MAZATLÁN MAZATLÁN 15 13 17 QUERÉTARO QUERÉTARO 15 12 18 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 14 11

