Atlas confirmó que Edgar Zaldívar se rompió los ligamentos

Atlas no solo se llevó una derrota ante León en su visita a Guanajuato. Y es que, fuera de lo deportivo, Diego Cocca y el resto de sus dirigidos retornaron a Jalisco con una gran preocupación en torno a Edgar Zaldívar, quien salió lesionado a los 42 minutos después de mostrar importantes gestos de dolor.

Luego de someterse a los estudios pertinentes durante la tarde del martes, el cuerpo médico de los Zorros se vio en condiciones de dar la noticia que los aficionados del cuadro rojinegro no querían escuchar: el canterano se perderá todo lo que resta del Guard1anes 2020 de la Liga MX por la lesión.

"Informamos que el mediocampista de La Furia presenta una ruptura del ligamento cruzado anterior y lesión en el menisco lateral en la rodilla derecha, por lo cual será sometido a tratamiento quirúrgico", explicó el anuncio oficial que el elenco de Guadalajara compartió a través de su página web.

Todavía no hay indicios sobre cuándo será la operación pero se espera que se haga en el transcurso de esta semana para no perder más tiempo. Tampoco hay información sobre la rehabilitación, pero estas lesiones no tardan menos de seis meses en curarse, por lo que recién retornaría a las canchas en 2021.

