Edgar Zaldívar apuntó contra Chivas previo al Clásico Tapatío

Estamos pronto a vivir un nuevo Clásico Tapatío. Atlas y Chivas de Guadalajara se estarán enfrentando por el partido correspondiente a la décimasexta jornada del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. Previo al duelo, Egar Zaldívar apuntó contra el Rebaño Sagrado.

"Para mí siempre mi respuesta es que nuestra cantera es mejor. Es claro. Presionados pues no venimos, no tiene nada que ver. Si ellos sienten presión no es nuestro problema, nosotros venimos motivados, enfocados por lo lindo del partido y lo lindo que sería sumar tres puntos y estar más cerca de Liguilla", dijo a través de una videconferencia.

Además, el futbolista del rojinegro agregó: "Siempre juego los Clásicos con mucho amor por los colores. Estamos enfocados en sumar los tres puntos con el apoyo de toda nuestra gente".

Edgar Zaldívar apuntó contra Chivas. Jam Media.

Cabe destacar que los comandados por Víctor Manuel Vucetich están obligados a ganar si quieren ingresar en la zona de repechaje; por su parte, los dirigidos por Diego Cocca están dentro, y pelearán por el título de Liga MX.

��️ @EdgarZaldivarV en el Día de Medios @Corona_Futbol: "Siempre juego los Clásicos con mucho amor por los colores. Estamos enfocados en sumar los tres puntos con el apoyo de toda nuestra gente".#LateConFuria ��⚫️ pic.twitter.com/IgpBdnbMRq — Atlas FC (@atlasfc) April 20, 2021

Los equipos se estarán viendo las caras el próximo sábado 24 de abril, y se jugará a partir de las 19:00 horas del centro de México, en el Estadio Jalisco.

