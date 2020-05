Barovero, su futuro y la opinión que tiene sobre Rogelio Funes Mori y Kranevitter

Pese a las intenciones que Marcelo Barovero tenía de continuar en Rayados, el club optó por no extenderle el vínculo por la edad que tiene (36). Por lo tanto, el argentino debió armar las maletas y marcharse a buscar un nuevo destino. Y si bien hay varios clubes interesados en contar con sus servicios, el portero está selectivo y no quiere ir a jugar a cualquier parte.

En diálogo con radio el programa argentino River Monumental, por AM 1030 Del Plata, Trapito manifestó su deseo de seguir atajando, aunque no en su país natal: "Quisiera jugar en otro país. Obvio que las ofertas que surjan las decido con mi familia. Buscamos lo mejor para nuestros hijos también".

Barovero, atajando con Monterrey.

Asimismo, el hombre de 36 años dejó en claro que mantiene la esperanza de poder conseguir club dentro de poco tiempo: "Estoy ilusionado con la esperanza de que salga algo bueno. Preferiría que esté todo solucionado, pero estoy tranquilo. A Argentina no vuelvo porque no está claro el arranque del fútbol. Por una cuestión deportiva no puedo esperar eso".

Consultado acerca de su experiencia con Rogelio Funes Mori y Matías Kranevitter, futbolistas con los que compartió equipo tanto en River Plate como en Rayados, Barovero opinó: "Con Rogelio me tocó estar un año acá en Monterrey. Con 19 o 20 años, cuando jugaba en River, se notaba que tenía mucha calidad. En Monterrey encontró su lugar en el mundo".

Acerca de Kranevitter, quien hace poco tiempo arribó al elenco regiomontano, el portero expresó un deseo: "Ojalá que Matías encuentre continuidad en Monterrey y recupere su nivel. Tenía todo para ser el 5 de la Selección Argentina".

