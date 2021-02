¿Anticipo de un Tigres vs. Bayern Munich?: André-Pierre Gignac y Lucas Hernández y un encuentro en el Mundial de Clubes

Tigres UANL se prepara para debutar este jueves 4 de febrero en el Mundial de Clubes de la FIFA frente a Ulsan Hyundai de Corea del Sur. Y muchísimos aficionados esperan por una posible final entre los Felinos y el Bayern Munich, último campeón de la UEFA Champions League y líder futbolístico del mundo.

Aunque el camino recien comienza y será largo hasta la final, André-Pierre Gignac y Lucas Hernández, elementos del equipo regio y germano, han tenido un encuentro de manera virtual. Los franceses podrían ser rivales en un virtual último encuentro.

La cuenta oficial del conjunto Universitario compartió un diálogo entre los futbolistas, ambos nacidos en Marsella y mundialistas con la Selección de Francia. Aunque, curiosamente no se conocen personalmente, no evitó que compartieran un ameno momento compartiendo cuestiones culturales que han encontrado en México y Alemania.

Aún así, el goleador de la alineación del Tuca Ferretti no quiere malinterpretaciones sobre un exceso de confianza, asegurando que sólo piensan en el conjunto asiático. También le enseñó a su compatriota algunas palabras del dialecto azteca como 'güey' o el gusto por los tacos, aunque la salsa no la tolera.

APG10 nombró a quienes considera sus tres mejores directores técnicos en su carrera: el primero es Didier Deschamps, quien lo dirigió en el Olympique de Marsella y en la escuadra de los Galos. Luego fue nombrado el Tuca y en tercer lugar Marcelo Bielsa.

Lucas aclaró no conocer en persona al Bomboro, al mismo tiempo que resaltó que sí le gustaría una reunión en futuro, aunque Dédé no tiene a Alemania como opción ya que no le gusta el frío.

