Con toda la información que está circulando por estos días, ya no se sabe si al once del América lo arma Miguel Herrera o la misma directiva.

En esta oportunidad, Adal Franco reveló que a Miguel Herrera le imponen a Guillermo Ochoa sobre Óscar Jiménez.

"Herrera en realidad prefiere a Jiménez como su portero titular, no a Ochoa. La orden de viene de arriba, no lo puede mover y hay ya algunos roces en entrenamientos", aseguró el periodista hace algunos minutos en 'ESPN am'.

Luego, el reportero reveló por qué el Piojo no tiene al Memo entre sus predilectos: "Le pide mucho que salga jugando con los pies. Ochoa no va cambiar y no quiere, pero siente una presión. Lo que está haciendo el guardameta en los partidos es gritarles a sus defensas 'no me la den porque voy a dividir'".

Si bien ha tenido dos errores en los primeros cinco partidos, el rendimiento del portero de la Selección mexicana ha sido más que aceptable y en varias oportunidades ha evitado la caída de su valla.

Hace algunos días se había difundido la información de que el estratega también desea incluir en el equipo a Roger Martínez, pero los altos mandos no lo dejan.

