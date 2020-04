Bruno Marioni pudo ser jugador del América pero Pumas se interpuso

Si bien pasó por otros equipos como Pachuca, Atlas, Toluca y Estudiantes Tecos, el club donde más se destacó Bruno Marioni, y donde más relación logró con los aficionados, fue en Pumas UNAM.

Pero... ¿qué hubiera pasado si en algún momento de su carrera protagonizaba una traición yéndose al archirrival de toda la vida? Por suerte para los fanáticos, su decisión fue la lealtad.

En una entrevista exclusiva con Bolavip a través de un Instagram Live, el ahora entrenador reveló el momento exacto en que América lo tentó para trasladar sus goles al Estadio Azteca.

"Cuando yo me voy de primer semestre en Pumas, Oscar Ruggeri, que me había tenido de jugador en Independiente, me llamó. Él estaba en América", confesó el argentino, sobre la traición que intentó llevar a cabo el Cabezón llevándolo a Coapa.

La posibilidad fue real. El exdelantero dialogó con las Águilas pero, para alegría de los fanáticos de los Universitarios, se terminó quedando en el equipo que sacó campeón del Clausura 2004.

"Realmente yo había empezado a charlar nuevamente con Pumas para mi regreso. Entonces le agredecí y nunca pudimos avanzar en esta situación", expresó Marioni, confirmando que el elenco de CU estuvo rápido para darle continuidad un tiempo más en el equipo.

