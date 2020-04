Bruno Marioni se diferenció personal y futbolísticamente de Ricardo La Volpe

Bruno Marioni ha hecho una carrera excepcional en la Liga MX. En gran parte de los clubes por donde pasó, tuvo correctas participaciones que hicieron ganarse el cariño de la gente.

Sin embargo, fue en Atlas donde le quedó un sinsabor, no por lo que respecta al club de Guadalajara, sino por su relación con el entonces entrenador Ricardo La Volpe.

"Yo soy una persona muy humana. Es muy difícil que tenga una palabra descortés con una persona sin tener motivo. Todos cuando tenemos motivos podemos ser descorteses. Y a mí no me gustan, no comparto con las personas que no tratan a todos por igual. Y como lo expresé en ese momento, lo que dije lo mantengo y está claro. No estoy de acuerdo en nada con La Volpe", explicó el argentino en una entrevista exclusiva con Bolavip.

El hombre que vistió la playera de los Zorros en 2009 no solo cuestionó al experimentado timonel por sus actitudes personales, sino también por sus gusto futbolístico, el cual tildó en varias oportunidades de "estructurado".

