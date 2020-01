Durantes los últimos mercados, América recibió un ingreso importante de dinero gracias a las ventas de jugadores como Diego Lainez, Mateus Uribe, Edson Álvarez, Agustín Marchesín y Guido Rodríguez al futbol de Europa. Y teniendo en cuenta la grandeza de la institución, se prevee que este éxodo continúe con el correr de las temporadas.

En la plantilla que actualmente tiene Miguel Herrera hay muchos candidatos para ir al Viejo Continente en búsqueda de cumplir un sueño, pero hay uno de ellos que ya siente cosquillas por emigrar en búsqueda de su primera experiencia.

De acuerdo con la información del Francotirador de Récord, Bruno Valdez es el futbolista de las Águilas que tiene el pensamiento fijo de marcharse de Coapa lo antes posible, a pesar de tener contrato con la institución hasta el año 2023.

"Me cuentan que el que no se quita la 'cosquilla' de también probar suerte en el Vijeo Continente es Bruno Valdez y cómo no, si ya ha visto a varios de sus compañeros emigrar y tiene firme ese objetivo", reveló la reconocida columna de opinión.

De hecho, el defensa central sabe qué tiene que hacer para conseguir ese ansiado traspaso: "Una buena Copa América con Paraguay en el verano puede ser una buena vitrina para volver a despertar el interés de clubes del otro lado del charco y no pierde la ilusión a sus 27 años".

