A horas de su regreso, Canelo Álvarez tundió a los Youtubers que suben a pelear a un ring

Tras más de un año sin subirse a un ring, Canelo Álvarez retorna al boxeo para retar a Callum Smith por los Títulos Mundiales Supermedianos AMB y el vacante CMB en el Alamodome de San Antonio, Texas. Por otro lado, a horas de su regreso el mexicano disparó contra los Youtubers que se animan a subir a ring.

En las últimas semanas se confirmó que Floyd Mayweather Jr. saldrá de su retiro para llevar adelante una exhibición frente Logan Paul, mientras que Jake Paul venció por la vía rápida a Nate Robinson, ex-NBA. Por otra parte, Mike Tyson agradeció a estos personajes que se suben a un cuadrilátero ya que con ellos se pude hacer a frente la UFC.

Sin embargo, quien está en desacuerdo con estos combates fue el propio Saúl Álvarez quien no dudó en tundir este tipo de peleas. “Todo se trata del dinero... No creo que estemos de acuerdo en que las personas que son jugadores de baloncesto, que son YouTubers obtengan licencias. Ya sabes, no critico a los hermanos Paul. Este es un deporte muy arriesgado, y si vas allí, es muy arriesgado", expresó el mexicano a TMZ.

Y agregó: “Realmente creo que es una falta de respeto. Todo se basa en el dinero. Todo es por dinero. Estoy enfocado ahora en otros proyectos". Además, dijo que no tendría problemas en invitarlo a un entrenamiento para que sepan cómo es su deporte.

Cabe recordar que la llegada de los Youtubers al boxeo generó un gran movimiento de fanáticos que se volcaron en a ver boxeo por su presencia.

