Carlos Albert liquidó a Miguel Herrera por presumir asado de lujo

El aislamiento domiciliario, para la mayoría de las personas, se vuelve muy aburrido y cansador. El estar encerrado sin poder disfrutar de familia y amigos no es lo óptimo, pero siempre se puede hacer algo.

Tal como lo dijo Miguel Herrera en un video que subió a su Twitter: "La verdad que no todo es malo en el encierro. Estamos siguiendo la cuarentena pero hoy nos tocó hacer una carnita asada después de todo".

El Piojo promocionó la mercadería de una empresa a sus fanáticos y algunos lo tomaron a mal. Tal es el caso de Carlos Albert, quien no reaccionó de la mejor manera.

"No estoy tan convencido de este video que envía el Piojo Herrera.... No es el momento de presumir ciertos aspectos, y menos si son comerciales pagados.... Por lo menos demuestran mal gusto, poco tacto y muy poca empatía... Pero así es el Piojito", señaló el periodista.

El entrenador del América no se quedó callado y respondió: "No es quedar bien, y no estoy pidiendo quedar bien contigo. Estoy apoyando a mis amigos restauranteros que siempre me han atendió espectacular y hoy están pasando un momento complicado, y te sugiero investigar antes de hablar por qué nadie me pago. Un saludo Carlos".

