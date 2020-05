Carlos Hermosillo reveló la tremenda amenaza de Pedro García al plantel de Rayados en 1991

Carlos Hermosillo reveló una insólita anécdota que tuvo lugar en la temporada 90-91, cuando él se desempeñaba en Monterrey y era dirigido tácticamente por Pedro García. El oriundo de Cerro Azul confesó en una entrevista para RG La Deportiva que el estratega los retó a golpes antes de un partido crucial.

Todo nació cuando el plantel de Rayados decide, sin la supervisión del técnico, entrenar por separado debido a una protesta por incumplimiento en el pago de primas. Esto enfureció por completo al chileno, quien habló con la directiva para que les solucione el problema.

El delantero recordó: "Pedro García era el técnico, me llevaba muy bien y le tengo un gran cariño. Pero en ese entonces el señor que era vicepresidente, no me acuerdo el nombre, no nos quería dar primas, no nos querían subir (el sueldo). Y un día no entrenamos. O no entrenamos con técnico, nos fuimos a un club a practicar y jugamos futbol".

Esta situación se dio en la previa del encuentro en condición de visitante ante Puebla, por los Cuartos de Final de la Liguilla. "A la hora de salir al partido Pedro García nos reta a golpes. '¿Quién se quiere pelear conmigo?'. Estaba molesto por lo que habíamos hecho. Él pensaba que lo habíamos traicionado, pero no era así. Imagina que te están retando a golpes ¡cuando vas a jugar el primer partido de liguilla! Salimos calientitos. Me expulsaron a mí y a Alejandro Hisis. Y eso costó que nos eliminaran", confesó Hermosillo.

Y claro. Aquel partido lo ganó La Franja con comodidad por 4-0 y sentenció por completo la serie. En la vuelta, Rayados hizo valer la localía pero tan sólo ganó por 1-0, por lo que se despidió de manera temprana de la Fiesta Grande. En ese torneo fue Pumas UNAM el que se consagró Campeón, luego de vencer al América en la Final.

