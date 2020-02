Hace una semana Miguel Herrera reveló en un video de Youtube que un ex América desea volver al club. Se trata de Cecilio Domínguez, quien se fue del club y hoy milita en Independiente de Argentina.

"Cecilio Domínguez también empezó que se quería ir. Hoy está arrepentido y quiere regresar", fueron las palabras del entrenador en relación al arrepentimiento que tiene el jugador paraguayo.

No obstante, esta telenovela no se quedó así y el mismo Cecilio, desde argentina, decidió responder esta mañana via Twitter. El futbolista de Independiente trató de mentiroso a su ex entrenador.

"No se de donde saco Miguel Herrera que estoy desesperado por volver al Club America y arrepentido por salirme siendo que unos meses atrás él mismo me contacto por una persona para ver la posibilidad de volver. Actuar mal sólo para quedar bien con la gente está muy mal", escribió.

Miguel Herrera no la pasa nada de bien en Las Águilas después de un irregular y mediocre comienzo en este Clausura 2020.

