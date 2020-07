Cecilio Domínguez y Marco Fabián lideran la lista: futbolistas que están libres y pueden regresar a la Liga MX gratis

A falta de algunos días para el comienzo del torneo Guard1anes 2020, los equipos del futbol mexicano siguen reforzándose con la intención de contar con la plantilla más completa posible y así poder pelear por el título en las competencias donde participen.

Aunque algunos no tienen problemas en abrir la billetera y gastar un buen dinero por la ficha de un jugador, teniendo en cuenta la situación económica actual es probable que las directivas opten por futbolistas que estén en libertad de acción y puedan llegar de forma gratuita al club.

Cecilio Domínguez quedó libre del Club Atlético Independiente (Getty Images)

Es por eso que aquí repasaremos a aquellos elementos que pasaron por la Liga MX y están libres, según Transfermarkt. Obviamente, la lista la encabezan Marco Fabián y Cecilio Domínguez, jugadores de altísima calidad que podrían regresar tranquilamente a Chivas y al América, respectivamente.

¿Cuándo se dará el retorno de Fabián al Rebaño Sagrado?

Sin embargo, ellos no son los únicos. Djaniny Tavares, ex Santos Laguna, podría quedarse libre de Al-Ahli por un tema salarial. Claudio Riaño (ex-Necaxa), Leandro Fernández (ex-Tijuana) y Jaime Ayoví (ex-Toluca, Pachuca y Tijuana) son otros nombres importantes.

Además, no hay que dejar de recordar a aquellos jugadores que quedaron libres de equipos mexicanos y tienen chances de seguir ligados a la Liga MX. Ellos son: Jair Pereira, Gabriel Achilier, Paolo Medina, Carlos Peña, Cristian Menéndez, Jesús Zavala, Juan Iturbe, Leonel Vangioni, Fernando Tobio, Diego Chávez y Enner Valencia.

