Charly Rodríguez sueña con jugar en un grande de Europa

El futbolista mexicano del Monterrey Charly Rodríguez de 25 años, busca retornar al futbol del viejo continente luego de tener una oportunidad con el conjunto del Toledo de la Tercera División en España, en donde Charly tuvo la ocasión de disputar 30 partidos registrando 3 goles. En una entrevista para W Deportes el mediocampista admitió ese deseo de regresar a Europa y espera poder cumplirlo.

"Luego de irme de España tras pasar por Toledo fue un aprendizaje y eso me ayudó para estar en el primer equipo de Monterrey. Cuando Diego Alonso me dio la oportunidad de jugar sabía que en equipos grandes no es fácil ganar un puesto". Dijo Charly, quien con el conjunto del Monterrey ha sumado un total de 58 partidos, cinco goles y 15 asistencias en total.

En la línea de @LosCampamentos Carlos Rodríguez futbolista de Monterrey.



"Para mí es Europa por arriba de la MLS. Ir a competir con los mejores jugadores del mundo te da un plus. Es un sueño que quiero cumplir. La MLS muchos la eligen y si están agusto con eso adelante". pic.twitter.com/CXPpLvkayk — W Deportes (@deportesWRADIO) May 1, 2020

Asimismo, Charly tampoco descartó querer ir a jugar en la liga de los Estados Unidos. “Para mí es Europa ciento por ciento. Ir a medirte al tú por tú con los mejores jugadores que hay en el mundo, pues eso te da a ti un plus y te hace ver el jugador que eres realmente. Obviamente que la MLS sigue creciendo, muchos jugadores están tomando ese camino y si por algo lo escogen, es su decisión y si ellos están bien con eso adelante”. Sentenció Rodríguez.

Pero las aspiraciones de Charly Rodríguez no solamente se quedan en jugar en Europa, el reto es aún mayor. Ya que el equipo donde aspira cumplir sus sueños es nada y nada menos que en el FC Barcelona junto a Lionel Messi. “Siempre lo he dicho y siempre me identifiqué con el Barcelona, así que primeramente Dios podremos estar allá en Barcelona”. Sentenció Rodríguez.

El jugador de 25 años años también ha sido tenido en cuenta para el Tri. Luego de regresar al balompié mexicano tras su paso a Europa, fue convocado a la selección mexicana en un amistoso contra Chile, siendo titular. El tiempo dirá dónde estará el futuro de Charly, pero la calidad no es algo que le falte al futbolista mexicano.

